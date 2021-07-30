В NASA за сутки не выявили проблем с МКС из-за инцидента с "Наукой"

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты NASA не обнаружили каких-либо проблем на Международной космической станции (МКС) за сутки, прошедшие с инцидента с российским модулем "Наука". Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель NASA Кэтрин Хэмблтон.

"Никаких новых проблем обнаружено не было", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Российский многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе пояснили, что идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

В свою очередь генконструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснил, что двигатели "Науки" включились в четверг из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.