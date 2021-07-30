В NASA заявили, что Роскосмос играет ведущую роль в расследовании инцидента с "Наукой"

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Роскосмос играет ведущую роль в расследовании инцидента с "Наукой". Об этом заявила ТАСС в пятницу представитель NASA Кэтрин Хэмблтон, отвечая на вопрос, планируется ли создание каких-либо совместных структур для расследования происшедшего.

"Как мы уже говорили, ведущую роль будет играть Роскосмос", - сказала она.

Российский многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе пояснили, что идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.