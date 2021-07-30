Космонавты открыли люк многоцелевого лабораторного модуля "Наука"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые в настоящий момент находятся на борту Международной космической станции (МКС), открыли люки многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Об этом доложил Новицкий во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

"ЦУП Москвы, открыли люк", - сказал Новицкий специалисту Центра управления полетами. Трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

Как отметили в Роскосмосе, с минуты на минуту ожидается переход экипажа в жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе пояснили, что идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

В свою очередь генконструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснил, что двигатели "Науки" включились в четверг из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.