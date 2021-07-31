Рогозин: падение давления в отсеке "Звезды" не связано со стыковкой модуля "Наука"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Снижение давления в отсеке модуля "Звезда", где была обнаружена негерметичность, является прогнозируемым и никак не связано со стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Прогнозируемое и вовсе не "резкое" падение давления в пока еще проблемной "Звезде". И с МЛМ никак не связано", - написал Рогозин в Twitter.

Глава Роскосмоса отметил, что специально проверил отчеты главных операторов по давлению в промежуточной камере модуля "Звезда". 14 июля оно составило 473 мм рт. ст., 20 июля - 273 мм рт. ст., 25 июля - 200 мм рт. ст., 28 июля (накануне стыковки) - 167 мм рт. ст., 29 июля - 160 мм рт. ст.

В марте космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и возможные места негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Работы согласовывались со специалистами NASA.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.