Рогозин заявил, что атмосфера в модуле "Наука" очищена

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Очистка атмосферы выполнена в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Выполнена очистка атмосферы в МЛМ, взяты финальные пробы воздуха (норма). Час назад наш экипаж вошел в модуль "Наука". Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В Роскосмосе отметили, что в субботу экипаж выполнил вход в МЛМ для начала полноценной деятельности в модуле после завершения работы фильтров очистки воздуха и приступил к монтажу вентиляции. "Завтра у экипажа выходной день", - добавили в госкорпорации.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в НАСА сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе пояснили, что сейчас идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.

Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснил, что двигатели "Науки" включились в четверг из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.