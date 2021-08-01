NASA считает возможной эксплуатацию МКС до 2028 года или даже дольше

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает, что с инженерной точки зрения сможет поддерживать работу МКС по меньшей мере до 2028 года и, вероятно, даже дольше. Об этом заявила в субботу ТАСС представитель NASA Стефани Ширхольц.

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Ранее Роскосмос распространил сообщение о прошедшем 31 июля заседании президиума Научно-технического совета, в котором отмечалось, что "совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС (российский сегмент) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски". В связи с этим для "недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции".

Комментируя это сообщение, Ширхольц заявила, что в NASA "ожидают, что смогут поддерживать работу станции и после этого периода времени - минимум до 2028 года и, очень вероятно, дольше". "Мы продолжаем обновлять наш технический анализ срока службы космической станции", - добавила она.

"Наша цель - непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, чтобы иметь возможность перейти от станции к другой платформе или платформам, где мы сможем продолжить работу на низкой околоземной орбите", - заключила представитель американского ведомства.

Новая российская станция

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Наклонение перспективной российской орбитальной станции составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.