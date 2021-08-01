В NASA заявили, что МКС при инциденте с модулем "Наука" совершила почти 1,5 оборота

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) совершила почти полтора оборота во время инцидента с российским многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука". Об этом заявил в субботу вечером руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилль.

Сразу после инцидента в NASA сообщали, что, согласно предварительным оценкам, из-за неожиданного включения двигателей на модуле "Наука" МКС повернулась на 45 градусов. "Почти все вращение было по тангажу. Станция совершила почти 1,5 оборота, а затем пол-оборота, чтобы вернуться в исходное положение", - написал он в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу.