Одновитковую схему полета к МКС могут отработать при запуске "Прогресса МС-20"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Одновитковая схема полета (около 2 часов) на МКС может быть впервые опробована при запуске грузового корабля "Прогресс МС-20" в случае штатной отработки ее элементов в рамках запусков двух предшествующих "грузовиков". Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

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"Формально получается еще на двух грузовиках ("Прогресс МС-18" и "Прогресс МС-19") будет отработка, если она пройдет успешно, на третьем ("Прогресс МС-20") можно было бы сделать одновитковую схему", - сказал Муртазин.

По словам баллистика, во время полета "Прогресса МС-17", запущенного 30 июня с Байконура, был отработан выход на коэллиптическую орбиту, необходимый для одновитковой схемы сближения. На ней корабль находился в течение 50 минут.

"Следующий грузовик тоже полетит по двухсуточной схеме. На нем мы продолжим отработку: уже после первых двух импульсов мы будем лететь по коэллиптической орбите (после первых суток), еще через сутки мы перейдем еще на одну коэллиптическую орбиту, чтобы и после первой, и после второй понять, с какой точностью формируется коэллиптическая орбита и скорость ее деградации", - отметил он.

В случае успешной отработки этого этапа и при одобрении Роскосмоса, пояснил Муртазин, может быть испытана завершающая часть полета. Сейчас автономное сближение занимает практически один виток, поэтому требуется его сокращение до 20-25 минут. "Фактически на этом участке, где-то с расстояния 2-2,5 км, будет выполняться гашение скорости относительно МКС", - добавил он.

Одновитковая схема

В апреле 2019 года РКК "Энергия" разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с МКС, впервые ее элементы были опробованы во время полета корабля "Прогресс МС-17". Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что одновитковая схема полета к МКС может быть опробована в 2022 году.

Как сообщил ТАСС начальник отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаил Муртазин, по одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль окажется на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции.