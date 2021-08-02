Космонавты начнут разгружать модуль "Наука"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), начнут в понедельник разгружать многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) космонавтам, переговоры транслируются на сайте NASA.

"У вас сегодня активность по разгрузке и изучению МЛМ", - сказал он.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.