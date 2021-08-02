Рогозин: модуль "Наука" позволит проводить в 2,5 раза больше экспериментов на МКС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" позволит более чем в два раза увеличить количество экспериментов, выполняемых на борту российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он выступил в понедельник с лекцией в рамках Летней космической школы.

"[Модуль] позволит проводить в 2,5 раза больше экспериментов за счет оборудования и рабочих мест, которые установлены на модуле "Наука", - сказал Рогозин.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Летняя космическая школа - ежегодная научно-просветительская программа для школьников, студентов и специалистов. В этом году она проходит с 31 июля по 8 августа в Сколтехе. Программа школы делится на два этапа: сначала участники проходят курс теоретических лекций по астрофизике, космонавтике, космической медицине, космической связи, после чего происходит закрепление полученных знаний с помощью симуляции полета межзвездной экспедиции.