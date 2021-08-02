Рогозин предложил создать на новой орбитальной станции модуль для туристов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для посещения ее туристами.

Глава госкорпорации напомнил, что в субботу во время заседания Научно-технического совета Роскосмоса обсуждалась архитектура РОСС. "Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения", - отметил Рогозин на лекции в рамках Летней космической школы.

По словам гендиректора Роскосмоса, госкорпорация не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры. "Это больше дело частных компаний", - считает он.

Как уточнил Рогозин, Роскосмос будет развивать направление космического туризма в части развития орбитальной пилотируемой программы. В качестве примера глава госкорпорации привел планы по запуску молодых ученых, которые могли бы сами проводить эксперименты на МКС, если подготовка к полету будет ускорена.

Летняя космическая школа - ежегодная научно-просветительская программа для школьников, студентов и специалистов. В этом году она проходит с 31 июля по 8 августа в Сколтехе. Программа школы делится на два этапа: сначала участники проходят курс теоретических лекций по астрофизике, космонавтике, космической медицине, космической связи, после чего происходит закрепление полученных знаний с помощью симуляции полета межзвездной экспедиции.