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Рогозин предложил создать на новой орбитальной станции модуль для туристов

По словам гендиректора Роскосмоса, госкорпорация не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для посещения ее туристами.

Глава госкорпорации напомнил, что в субботу во время заседания Научно-технического совета Роскосмоса обсуждалась архитектура РОСС. "Я предложил в проект создание отдельного модуля для посещения", - отметил Рогозин на лекции в рамках Летней космической школы.

По словам гендиректора Роскосмоса, госкорпорация не будет заниматься суборбитальными полетами, как американские миллиардеры. "Это больше дело частных компаний", - считает он.

Как уточнил Рогозин, Роскосмос будет развивать направление космического туризма в части развития орбитальной пилотируемой программы. В качестве примера глава госкорпорации привел планы по запуску молодых ученых, которые могли бы сами проводить эксперименты на МКС, если подготовка к полету будет ускорена.

Летняя космическая школа - ежегодная научно-просветительская программа для школьников, студентов и специалистов. В этом году она проходит с 31 июля по 8 августа в Сколтехе. Программа школы делится на два этапа: сначала участники проходят курс теоретических лекций по астрофизике, космонавтике, космической медицине, космической связи, после чего происходит закрепление полученных знаний с помощью симуляции полета межзвездной экспедиции.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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