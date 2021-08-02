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Космонавты с МКС поздравили десантников с днем ВДВ

Олег Новицкий и Петр Дубров пожелали десантникам мирного неба, крепкого здоровья и благополучия

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех десантников с отмечаемым 2 августа Днем ВДВ.

"Желаем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии во благо добрых дел. С праздником, друзья, с Днем ВДВ", - написал Новицкий в Twitter.

Космонавт также опубликовал фото, на котором они вместе с Дубровым, облаченные в тельняшки, держат флаг ВДВ.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженных сил России в понедельник отмечают 91 год со дня основания. В преддверии этой даты в субботу, 31 июля, на полигоне Алабино прошел большой военно-спортивный праздник с участием министра обороны.

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