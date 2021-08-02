Космонавты с МКС поздравили десантников с днем ВДВ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех десантников с отмечаемым 2 августа Днем ВДВ.

"Желаем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии во благо добрых дел. С праздником, друзья, с Днем ВДВ", - написал Новицкий в Twitter.

Космонавт также опубликовал фото, на котором они вместе с Дубровым, облаченные в тельняшки, держат флаг ВДВ.