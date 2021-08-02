Рогозин обсудил с белорусскими коллегами сотрудничество в пилотируемой космонавтике

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель белорусской Национальной академии наук обсудили вопросы сотрудничества в космосе, в том числе и пилотируемую космонавтику. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"В понедельник, 2 августа 2021 года, в городе Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина с председателем президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым и чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко. Встреча была посвящена актуальным вопросам развития российско-белорусского сотрудничества в космосе", - говорится в сообщении.

По информации госкорпорации, на мероприятии обсуждались перспективы взаимодействия в пилотируемой космонавтике и вопросы, связанные с реализацией совместных проектов в сфере дистанционного зондирования Земли.

Ранее представили Роскосмоса и белорусской академии наук в Минске проводили заседание совместной российско-белорусской рабочей группы по содержанию перспективных программ Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии, а также по развитию сотрудничества между Роскосмосом и НАН.