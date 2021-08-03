В РКК "Энергия" заявили, что траты на отработку одновитковой схемы полета к МКС не нужны

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Отработка одновитковой схемы полета космических кораблей к Международной космической станции (МКС) не влечет дополнительных расходов. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

"Отработка этой схемы на фоне штатного двухсуточного полета корабля не потребует дополнительных затрат топлива, это чисто математическое распределение маневров сближения для получения нужной траектории", - отметил Муртазин.

По словам баллистика, также одновитковая схема ведет к снижению расходов топлива, которое в будущем в случае запуска грузовика "Прогресс-МС" можно использовать в том числе для коррекции орбиты МКС, а в случае корабля "Союз-МС" резервируется для парирования нештатных ситуаций.

"Если сравнивать четырехвитковую схему с двухсуточной, экономия топлива корабля - 30-35 кг, двухвитковая дает еще 15-20 кг. Итого двухвитковая по сравнению с двухсуточной [дает] порядка 55 кг экономии топлива. Одновитковая даст еще 5 кг", - пояснил он.

В апреле 2019 года РКК "Энергия" разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с МКС, впервые ее элементы были опробованы во время полета корабля "Прогресс МС-17". Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что одновитковая схема полета к МКС может быть опробована в 2022 году.

Как сообщил ТАСС начальник отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаил Муртазин, по одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль окажется на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции.