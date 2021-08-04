Тестовый запуск корабля Starliner к МКС 4 августа не состоится

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Старт корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС), запланированный на среду, 4 августа, отложен на неопределенный срок. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба компании.

"Необходимо дополнительное время для оценки [готовности аппарата], таким образом, НАСА и Boeing не воспользуются возможностью старта, намеченной на завтра (среду)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты, ответственные за старт, обнаружили в понедельник проблемы, связанные с системой двигателей. Несмотря на то что ряд возможных причин замеченной неисправности уже исключены, они все же хотят провести полный анализ произошедшего. Отмечается, что в среду ракета-носитель Atlas V и сам космический аппарат будут возвращены в вертикальный ангар для проведения дополнительных проверок.

На прошлой неделе НАСА сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать во вторник, 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа.

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.