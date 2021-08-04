Маск заявил, что изучает наработки России по ракетным двигателям для создания собственных

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что высоко оценивает российскую ракетную отрасль и изучает многие конструкции ракетных двигателей, изобретенных в России, для создания собственных силовых установок.

"Было много великих конструкций двигателей, я трачу большое количество времени, изучая устройство российских двигателей. Российская ракетная отрасль поразительна, <...> они создали, не знаю, сотни различных конструкций", - сказал он в опубликованном во вторник интервью для интернет-портала Everyday Astronaut.

При этом Маск отметил, что разработка конструкции не является самым трудоемким процессом: на его взгляд, сложнее наладить производство и снизить издержки, в частности для созданного SpaceX двигателя Raptor. "Я пытаюсь скорректировать предубеждение, что разработка - самая сложная часть, это не так <...>. По-настоящему суперсложным является то, как мы производим Raptor, у которого стоимость тонны тяги не превышает 1 тыс. долларов", - резюмировал он.

SpaceX в июле провела испытания двигателей Raptor ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс. Космический аппарат будет рассчитан на 100 человек. Ранее Маск заявлял, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году, однако допустил, что эти планы могут быть пересмотрены.