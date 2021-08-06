Роскосмос опубликовал раздел о космонавте Титове к юбилею его суточного полета на орбиту

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Раздел, посвященный космонавту Герману Титову, совершившему первый в истории суточный полет на орбиту, открыт на сайте Роскосмоса.

"60 лет назад, 6 августа 1961 года, на космическом корабле "Восток-2" на околоземную орбиту отправился второй космонавт планеты Герман Титов. Летчик-истребитель, с необычным именем, которое в честь пушкинского героя дал ему отец, сельский учитель с Алтая", - говорится в разделе.

Как напомнили в госкорпорации, именно полет Титова доказал, что в космосе можно жить и работать. Среди представленных материалов: биография космонавта, параметры полета и информацию о нем, заявление космонавта перед стартом, его доклад по итогам полета, воспоминания ветеранов.

Первая космическая съемка

На корабле "Восток-1", на котором на орбиту летал первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин, не было фотоаппарата. Поэтому первую съемку Земли из космоса провел именно Герман Титов, на орбите при выполнении этой задачи возникли трудности.

"Я, подготовив камеру "Конвас", решил определить экспозицию. На Земле я часто это делал на глазок, но здесь не рискнул, так как ошибка в экспозиции могла дорого стоить. Это не съемка сюжета на рыбалке. Я достал фотоэкспонометр, и... оказалось, что его можно спокойно убирать обратно. Стрелка чувствительного элемента под действием перегрузок и вибраций отвалилась и в условиях невесомости занимала совершенно произвольные положения", - приводятся воспоминания Титова в разделе.

В итоге космонавт выставлял экспозицию "на глазок". "Пленка из космоса получилась удачной", - добавил Титов. Всего на борту космического корабля было 300 м пленки (минут на 15 съемки), Титов израсходовал ее всю.

Остров имени Титова

Также в новом разделе представлена информация об острове Ти-Топ во Вьетнаме. "Многие вьетнамские острова в бухте Халонг Тонкинского залива Южно-Китайского моря носят причудливые имена: Голова Дракона, Дерущиеся Петухи, Собака, Банан, Курильница... Среди них и Ти-Топ - так по-вьетнамски звучит имя острова, названного первым президентом Демократического Вьетнама Хо Ши Мином в честь второго космонавта Германа Титова", - говорится на сайте Роскосмоса.

В 1961 году Титов был избран председателем Общества советско-вьетнамской дружбы. Через год он приехал во Вьетнам по приглашению первого президента республики Хо Ши Мина. Во время морской прогулки космонавта месте с президентом отвезли на лодке к скалистому островку, где виднелся небольшой песчаный пляж, где искупался Титов. Затем Хо Ши Мин обнял его за плечи и сказал: "Дарим тебе этот остров! Приезжай сюда всегда, когда захочешь, будешь дорогим гостем!", - говорится на сайте.

В разделе также опубликованы свежие снимки острова, снятые из космоса спутником "Ресурс-П".

О полете Титова

6 августа 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Восток". Она вывела на орбиту корабль "Восток-2", на борту которого находился Герман Титов. Он совершил первый в мире полет продолжительностью более суток - 25 часов 18 минут. Титов провел съемку Земли из космоса, впервые осуществил ручное управление кораблем для его ориентации и стабилизации, а также впервые обедал, ужинал и спал в невесомости.