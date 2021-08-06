Запуск спутника Galileo с Куру запланировали на 23 ноября

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Запуск спутника европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 23 ноября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру запланирован на 23 ноября, она выведет на орбиту спутник Galileo", - отметил собеседник агентства.

В январе заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что РФ в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков. По его словам, с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.