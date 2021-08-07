Источник: эскизное проектирование группировки "Марафон-IoT" начнется в течение полугода

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Эскизное проектирование спутниковой группировки "Марафон-IoT" для интернета вещей стартует в течение полугода. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Эскизное проектирование группировки "Марафон-IoT", которая будет входить в программу "Сфера", начнется в этом полугодии", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, в 2024 и 2025 годах будет изготовлено по 132 спутника. "До этого будет идти разработка, наземно-экспериментальная отработка, производство, серийная отладка", - пояснил собеседник агентства.

Всего группировка будет включать 264 спутника, размещенных в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 750 км. Ранее АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" подготовило аванпроект - тактико-техническое задание на разработку эскизного проекта системы "Марафон-IoT". Как сообщил ранее заместитель генерального конструктора предприятия Александр Кузовников, формирование спутниковой группировки связи "Марафон-IoT" будет полностью завершено в 2027 году.