Космонавт Шкаплеров показал эмблему "Союза", на котором к МКС полетит Пересильд

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему экипажа корабля "Союз МС-19", на котором он отправится на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, - это изображение взлетающей ракеты.

В основной экипаж корабля "Союз МС-19" входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

"Композиция эмблемы выстроена вокруг изображения взлетающей ракеты "Союз-2" с кораблем "Союз МС", название "Союз МС-19" расположено по обе стороны от нее", - написал Шкаплеров на своей странице в "ВКонтакте". Крупная желтая звезда символизирует МКС, а три белые звезды - членов экипажа, которые станут звездами первого художественного фильма, снятого в космосе. "Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", - написал он.

Внизу изображена Земля, вокруг - кинопленка, в кадр которой вписано название картины - "Вызов". Также на эмблему, разработанную Роскосмосом вместе с Первым каналом, студией Yellow, Black and White и агентством The Lucreation company, нанесены фамилии участников экспедиции, флаг России и логотип госкорпорации.