Двигатели "Науки" после стыковки с МКС включались из-за алгоритмов системы управления

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" включались в июле после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, сложно было предсказать, как поведет себя система.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в НАСА сообщили, что двигатели "Науки" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) 29 июля. Экипажу ситуация не угрожала.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что МКС не получила повреждений после незапланированного включения двигателей российского модуля. По его словам, каждый такой цикл напряжений "учитывается в ресурсе".