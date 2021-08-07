Роскосмос завершает наземную отработку межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Наземная отработка новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования "Сармат" завершается. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда еще Россия не создавала такого рода ракету", - заявил Рогозин.

В пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания "Сармата" начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.

МБР "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, основная специализация которого - разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.