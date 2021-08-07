Рогозин сообщил, что на доработку американского корабля Starliner уйдет еще месяц

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Космический многоразовый корабль Starliner производства Boeing, скорее всего, еще месяц будут готовить к запуску. Об этом в субботу сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Честно говоря, думаю, теперь месяц они будут доводить его до ума", - заявил он.

По его словам, запуск космического корабля производства Boeing должен был состоятся еще неделю назад, однако ракету сняли, а корабль со стартового комплекса отправили в техническую зону.

"А до этого у них была авария, не авария, а нештатная ситуация, когда из-за сбоя программного обеспечения они не смогли состыковать в рамках первого полета корабля Boeing Starliner с Международной космической станцией", - напомнил Рогозин.

Starliner (полное название: Crew Space Transportation (CST) - 100 Starliner) - американский пилотируемый космический корабль многоразового использования. Он разработан американской фирмой Boeing и предназначен для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и возвращения астронавтов с околоземной орбиты.