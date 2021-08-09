В модуле "Наука" начнут эксперимент по изучению эмбрионов перепелов в космосе в 2022 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Космонавты и ученые исследуют развитие эмбрионов японских перепелов в модуле "Наука" на МКС. Первый этап намечен на 2022 год, сообщил в интервью ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

"Цель эксперимента - исследовать развитие эмбриона в условиях невесомости и искусственной гравитации на МКС. Научная аппаратура представляет собой инкубатор, часть яиц будет просто инкубироваться в условиях космического полета, а часть будет размещена в центрифуге внутри инкубатора", - отметил Смирнов.

По его словам, периодически космонавты будут проводить химическую фиксацию яиц в перчаточном боксе, после чего отправлять их на Землю для изучения специалистами. Первый этап эксперимента ИМБП планирует начать в 2022 году. Второй этап подразумевает выведение популяции перепелов на орбите. "По нему сроки пока неизвестны, потому что требуется разработка научной аппаратуры", - сказал Смирнов.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.