Украина планирует в 2022 году провести в Канаде пуск ракеты "Циклон"

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Украинские специалисты планируют в следующем году провести с территории Канады пуск ракеты "Циклон-4М". Об этом заявил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

"В следующем году мы планируем запуск ракеты "Циклон-4М" в Канаде", - сказал он в интервью украинскому агентству УНН. Тафтай добавил, что Украина имеет ряд проектов, по которым идет активная работа. "Я надеюсь, что уже в ближайшем времени сможем их реализовать", - отметил глава агентства.

Ранее канадские СМИ сообщали, что "Циклон-4М" выполнит старт с космодрома Кансо в провинции Новая Шотландия в 2023 году.

Проект двухступенчатой космической ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4" Украина разрабатывала в сотрудничестве с Бразилией с 2004 года. Ее первый старт ожидался с бразильского космодрома Алкантара не позднее 2010 года, однако регулярно этот срок сдвигался на более поздний. В 2015 году Бразилия вышла из проекта.

Ракета "Циклон-4М" - разработка украинского конструкторского бюро "Южное". По данным проектировщиков, "Циклон-4М" сможет выводить 3,7 тыс. кг груза на орбиту высотой 450 км или 3 тыс. кг на орбиту 1 200 км.