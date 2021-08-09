Узловой модуль "Причал" доставили на Байконур

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Эшелон с узловым модулем "Причал" прибыл на Байконур ночью. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Сегодня ночью, 9 августа 2021 года, эшелон с узловым модулем "Причал" в составе транспортного грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" прибыл на железнодорожную станцию Тюратам для продолжения сборки и предстартовой подготовки на техническом комплексе космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Сейчас транспортные контейнеры перевезены в монтажно-испытательный корпус площадки № 254. "Затем специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") приступят к выгрузке наземного испытательного оборудования и корабля с модулем, проведут их первичный входной контроль и установку на рабочие места перед началом технологических операций в соответствии с графиком подготовки", - уточнили в госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября текущего года. По его словам, "Причал" позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.