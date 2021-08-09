Депутат Госдумы Романенко признался, что скучает по космосу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Бывший космонавт, совершивший два полета на МКС, а ныне депутат Государственной думы Роман Романенко признался в интервью ТАСС по случаю 50-летия, что скучает по космосу.

"По космосу, конечно же, скучаю. Бывает, вечером зайду на YouTube посмотреть старт космического корабля или записи какие-нибудь других космонавтов. Но твердо понимаю, что всему свое время и теперь космическую вахту несут молодые космонавты, а мои полеты останутся в памяти и, возможно, истории", - отметил он.

Романенко рассказал, что пока впервые не почувствовал невесомость, не мог поверить, что его мечта о полете на орбиту сбылась. А первые ощущения, добавил он, помнит очень хорошо.

"Ложишься спать, закрываешь глаза, и у тебя разряды такие начинаются - в глазах звезды. Это так называемый эффект космоса, когда нет атмосферы, невесомость и тяжелые частички тяжелых металлов насквозь прошивают. Разряды происходят в глазах, идет как фотоэффект вспышки. Первый месяц ты это замечаешь, потом привыкаешь к этому. Но эйфория продолжается без преувеличения весь полет", - сказал депутат.