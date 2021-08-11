Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности к позднему вечеру 12 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Астрономы прогнозируют пик самого мощного в году звездопада Персеиды к 23:00 12 августа. В ночь на пятницу россияне смогут наблюдать один-два метеора в секунду, сказали ТАСС во вторник в пресс-службе Московского планетария.

"Пик активности в 2021 году ожидается 12 августа в 23:00 мск <…> При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час или один-два метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года", - отметили в планетарии.

Для наблюдателей в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей будет находиться в северо-восточной части неба, а к утру поднимется очень высоко, поэтому "падающие звезды" будут видны по всему небосводу.

"Лучшее место для наблюдения метеоров - это, конечно, горы или место вдали от крупных городов. Рекомендуется отъезжать на 30 км от населенных пунктов, а от крупных городов, таких, как Москва, более чем на 100 км. Иначе в городе сильная засветка неба не позволит увидеть и больше половины метеоров", - также пояснили представители планетария.

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки - метеоры. Поток действует каждый год с 17 июля по 26 августа, период активности - с 5 по 20 августа. Название звездопада произошло от созвездия Персей, где находится радиант - область вылета метеоров.