Илон Маск предложил NASA помощь SpaceX в разработке скафандров для высадки на Луну

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) помощь в разработке скафандров.

Ранее во вторник генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров. "SpaceX может сделать это, если потребуется", - написал Маск в Twiter, комментируя публикацию с изложением выводов инспектора NASA.

Мартин ранее уточнил, что, согласно планам NASA, первые два готовых к полету новых скафандра xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) должны быть изготовлены к ноябрю 2024 года, однако управление "сталкивается со значительными трудностями в достижении этой цели". Речь идет о задержке по запланированным работам, которая достигла уже 20 месяцев. Она связана с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и техническими проблемами. С учетом ряда требований, отмечается в докладе, "скафандры будут готовы к полетам не ранее апреля 2025 года". Более того, к тому времени, когда появятся два готовых к полету скафандра, NASA "потратит более миллиарда долларов на разработку и сборку скафандров следующего поколения".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.