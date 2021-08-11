Космонавт рассказал, кто может первым заселиться в модуль "Наука" на МКС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Члены экипажа корабля "Союз МС-19", в который входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, могут стать первыми жильцами новой каюты российского сегмента МКС, размещенного в модуле "Наука". Об этом сообщил ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

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"Вполне возможно, что кто-то из экипажа, который полетит 5 октября 2021 года (Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд), будет жить именно там. Каюта станет, наконец-то, обжитой", - сказал Артемьев.

По словам космонавта, Олег Новицкий и Петр Дубров готовят "Науку" к проживанию будущих членов экспедиций на станцию. "Они разбирают грузы, дооснащают модуль, обустраивают, делают его уютным и комфортным", - добавил он.

В основной экипаж корабля "Союз МС-19" входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС, их основная часть будет проходить в модуле "Наука". Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Модуль оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.