Корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Американская ракета-носитель Antares с автоматическим космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman стартовала во вторник с космодрома на острове Уоллопс (восточное побережье США, штат Вирджиния) в рамках 16-й миссии по доставке полезных грузов на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск космического аппарата, которому дали имя первого отправившегося в космос американского астронавта с азиатскими корнями Эллисона Онизуки (1946-1986), произошел в 18:01 по времени Восточного побережья США (01:01 мск 11 августа). На борту Cygnus находятся в том числе 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его применения при возведении различных конструкций в будущих космических миссиях, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, который предполагается установить на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа.

Ожидается, что Cygnus прибудет на МКС 12 августа, его захват и стыковку к станции будет осуществлять астронавт NASA Меган Макартур с помощью руки-манипулятора Canadarm 2, помогать ей будет французский астронавт Тома Песке. По планам NASA, аппарат пробудет на орбите порядка трех месяцев, по окончании миссии заберет со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Antares - двухступенчатая ракета, первая ступень которой оснащена российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Как отметили в NASA, ракета модификации 230+ уже в пятый раз выводит Cygnus на низкую околоземную орбиту.

Предыдущий запуск такого корабля состоялся 20 февраля, он отстыковался от МКС 29 июня. На станцию грузы также доставляют по контракту с NASA корабли Dragon компании SpaceX. На МКС вахту несут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Шейн Кимброу, Марк Ванде Хай и Меган Макартур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ.