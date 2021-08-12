У запущенного индийского спутника после взлета произошли технические неполадки

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 августа. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила в четверг, что у запущенной ракеты-носителя GSLV-F10 (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, ракета-носитель для запусков геосинхронных спутников) со спутником EOS-03 на борту произошли технические неполадки, и миссия не может быть выполнена, как это было запланировано. Об этом сообщает ISRO на своей странице в Twitter.

"Запуск ракеты-носителя GSLV-F10 состоялся сегодня в 05:43 часов по индийскому времени (03:13 мск) в соответствии с графиком. Работа первой и второй ступеней была нормальной. Однако зажигания криогенной верхней ступени не произошло из-за технической аномалии. Миссия не могла быть выполнена так, как предполагалось", - отметила ISRO. Другой информации пока не сообщается.

Как раннее сообщало это индийское космическое ведомство, EOS-03 (Earth Observation Satellite) - новейший спутник наблюдения Земли, который должен размещаться на геостационарной орбите. Аппарат предназначен для того, чтобы проводить быстрый мониторинг угрожающих погодных явлений вроде циклонов, грозовых фронтов и других.