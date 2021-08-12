Двенадцать тезисов американских претензий к Роскосмосу и ответы на них

За последние пару недель в американской прессе вышло сразу несколько удивительно похожих статей о российской космонавтике. Сначала Эрик Бергер в Ars Technica выпустил статью с подзаголовком "Братишка, одолжи хоть рубль", затем к нему присоединились другие американские журналисты, как, к примеру, Дэвид Экс в The Daily Beast. Статьи во многом одинаковы, в них критикуется российская космонавтика в целом и задаются вопросы, а нужно ли НАСA продолжать сотрудничать с русскими в космосе? Если разобрать эти материалы по косточкам, то можно вычленить отдельные претензии к космической отрасли РФ — их же можно увидеть и в российских СМИ и блогах. Кроме того, я озвучил их высокопоставленному чиновнику в российской космической отрасли, который согласился дать комментарии к ним на условиях анонимности — они достаточно четко отражают видение российского руководства сложившейся ситуации. Тезис №1. "Россия не может поддерживать в рабочем состоянии космическую инфраструктуру, доставшуюся от СССР" "А надо ли ее вообще поддерживать?" — задается вопросом мой собеседник. Например, когда Российская Федерация заключила долгосрочное соглашение по Байконуру, то космодром представлял собой тогда 18 стартовых комплексов. На сегодняшний день их осталось три — два "Протона" и 31-я площадка как для пилотируемых, так и для грузовых запусков. Думаю, сейчас уместнее говорить не о поддержании в рабочем состоянии космической советской инфраструктуры, а о создании принципиально новой. Примером того является масштабное строительство на космодроме Восточный, где первая очередь стартового комплекса под "Союз-2" уже работает, а количество пусков будет только расти. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял на совещаниях, что проще все снести и построить новое, чем пытаться переделать старое. Именно на Восточном разворачивается пилотируемая инфраструктура под новый корабль, и в 2023 году РФ готовит первые летно-конструкторские испытания корабля "Орел". При прежней администрации руководство пыталось эксплуатировать старую советскую инфраструктуру, ничего не меняя, не строя новый космодром на Дальнем Востоке, не готовя переход на новые корабли и ракеты-носители.

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Сейчас же создаются новые заводы: "Красмаш" (изготовитель межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"), производственное объединение "Полет" в Омске (выпускает ракету-носитель "Ангара" всех модификаций), "Протон-ПМ" (новое производство ракетных двигателей), самарский "Прогресс" (производство ракет "Союз-5" и "Амур СПГ") — везде строятся цеха, закупается новейшее технологическое оборудование, создается современная стендовая база, строится Национальный космический центр в Москве для размещения 20 тыс. отраслевых инженеров. На мой взгляд, отрасль переживает сейчас период бурного строительства принципиально новой российской инфраструктуры, при этом сохраняя конкурентность между ведущими конструкторскими бюро. Тезис №2. "Россия уже не лидер в космосе" В реальном, а не выдуманном мире не бывает такого, что одна некая страна является бесспорным лидером по всем направлениям даже в рамках одной отрасли — в нашем случае космической. Где-то есть передовые разработки у США, где-то — у России, а по каким-то направлениям Китай наступает всем на пятки. Например, как можно говорить о том, что РФ не лидер в космосе, если США до сих пор закупают российские ракетные двигатели. Более того, недавно правительство России одобрило экспортные сделки по поставкам в США модернизированного двигателя РД-181М для доставки полезных нагрузок на МКС американской ракетой Antares. Как известно, со скипом в НАСА готовятся летно-конструкторские испытания корабля Starliner (производства Boeing) — под него сертифицирована ракета Atlas-5, также с российским двигателем РД-180. Несмотря на многократные заявления американских производителей о том, что они создадут аналог РД-180, его до сих пор нет.

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О сохранении российского лидерства, в частности, в военном космосе говорит и тот аспект, что у США нет таких средств доставки оружия, как у РФ, уточняет мой анонимный собеседник. Так, за последние годы в рамках реализации государственной программы вооружения Россия практически полностью перевооружила мобильные, шахтные и морские твердотопливные ракетные комплексы. Сейчас же страна вышла на финишную прямую в рамках подготовки летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", аналогов которых в Штатах нет. Тезис №3. "У российской ракетно-космической отрасли серьезные кадровые проблемы — текучесть кадров, молодежь без опыта" С этой претензией придется согласиться — это наследие развала СССР, драматических 1990-х годов, когда прекрасные специалисты в расцвете сил были вынуждены покидать ракетно-космические предприятия из-за крайне низких зарплат. Это касается не только Роскосмоса и его подструктур, а всех высокотехнологических отраслей промышленности. Есть люди старшего возраста и молодежь, а между ними достаточно серьезный разрыв. Конечно, руководство Роскосмоса старается решить эту проблему, идет целевой набор молодых специалистов. На сегодняшний день практически все разработчики и главные конструкторы новых аппаратов, таких как "Спектр-РГ", "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27", "Экзомарс", — это молодые люди до 40 лет. Тезис №4. "НАСA все меньше доверяет Роскосмосу" Такое доверие должно быть прежде всего взаимным, но и у России не так много причин, чтобы доверять США в космосе, подчеркнул сотрудник Роскосмоса. Ведь не РФ, а именно Штаты ввели санкции в отношении ряда ведущих предприятий Роскосмоса. Среди них самарский РКЦ "Прогресс", хотя именно это предприятие производит ракеты "Союз-2", которые выводят пилотируемые корабли в том числе с американскими астронавтами на борту на околоземную орбиту. А как объяснить санкции в отношении Центрального научно-исследовательского института машиностроения (АО "ЦНИИМаш")? Надо понимать, что в его состав входит Центр управления полетами в Королеве. Получается, что, с одной стороны, предприятие находится под санкциями, а с другой — сотрудники должны работать с американцами, в том числе и над безопасностью полетов.

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Тезис №5. "НАСA занимается на МКС научной деятельностью, а Роскосмос направляет туда космонавтов лишь для поддержания станции в рабочем состоянии" Поддержание станции в рабочем состоянии — это общая задача всех стран — участниц проекта. Американские астронавты, как и все остальные, по большей части занимаются своим огромным сегментом, который весит более 400 т. В его состав входят модули, которым, как и самой МКС, уже два с половиной десятка лет. Работы по ремонту и замене оборудования стоят им колоссального количества часов и средств, но все равно поломки на американском сегменте, включая регулярно не работающий туалет, — это не редкость, а правило. РФ знает достаточное количество случаев, когда отказ систем на американском сегменте приводил к необходимости для астронавтов переждать проблему в российских модулях — о чем, по словам моего собеседника, Россия не спешит рассказывать в прессе и соцсетях. Если говорить о российских экспериментах, то именно для расширения возможностей их проведения на МКС был недавно отправлен в космос российский модуль "Наука". Тезис №6. "Проблема после стыковки "Науки" По словам моего собеседника, трудности с запуском многофункционального лабораторного модуля "Наука" были предсказуемы — прежде всего из-за того, что он долгое время находился на Земле как долгострой. Но в итоге работы были выполнены — модуль технически подготовлен, запущен в космос и филигранно по точности пристыкован. Проблемы, которые возникли после стыковки, — предмет исследования, которое уже инициировано руководством Роскосмоса.

Описание Многоцелевой лабораторный модуль “Наука” © Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Но вот что интересно в этом деле: американские авторы пишут, что "Хьюстон дал команду на включение двигателей", чтобы компенсировать стабильное состояние МКС, — что нельзя назвать правдой. У Хьюстона и американских астронавтов такой возможности просто нет. Стабилизация положения МКС проводилась за счет двигателей одного из модулей российского сегмента — "Звезды" и двигателей корабля "Прогресс". Только российские модули и корабли на Международной космической станции способны компенсировать ошибку программного обеспечения и менять положение станции, уклоняясь от опасных столкновений с космическим мусором. Тезис №7. "Кроме "Науки" у русских в космосе очень много проблем: дыра в "Союзе-МС-09", авария "Союза МС-10", проблемы с утечкой воздуха и многие другие" Для того чтобы установить, что же на самом деле произошло в случае с "дыркой" в "Союзе", был предпринят выход российских космонавтов в открытый космос еще в декабре 2018 года. Они добрались до бортового отсека корабля, которому было нанесено повреждение, и взяли необходимые пробы.

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Надо иметь в виду, что такого рода повреждение не могло произойти на Земле, потому что корабль перед запуском проходит вакуумную камеру. Если в нем были бы какие-то отверстия, то давление в этом корабле немедленно бы упало и он не прошел бы соответствующие испытания. Таким образом, в Роскосмосе исключили сразу версию повреждения "Союза-МС-09" на Земле. Что касается получения им отверстия на орбите, то следует учесть некоторые обстоятельства, считает мой анонимный собеседник. Во-первых, заболевание одной из астронавток — как стало известно из научной работы о первом случае тромбообразования на орбите, когда Серина Мария Ауньон-Чанселлор уже была на Земле, она подверглась этой напасти. "А это и могло спровоцировать острый психологический кризис", который мог привести к попыткам разными способами ускорить ее возвращение на планету, считает мой анонимный собеседник. Во-вторых, по какой-то непонятной для Роскосмоса причине не работала видеокамера на стыке российского и американского сегментов в тот период. В-третьих, американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов. В-четвертых, РФ не получила возможности исследовать инструменты и сверла, которые есть на МКС, на предмет наличия на них остатков металлической стружки корпуса бытового отсека нашего корабля. Наконец, пятое: из восьми отверстий только одно было сквозное — остальные насверлены словно с отскоками сверла, что скорее говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора. Одно отверстие вообще было сделано в шпангоут (поперечное ребро корпуса судна), то есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС". Что касается октябрьского инцидента в 2018 году с "Союзом МС-10", то, к сожалению, аварии и в космосе случаются, и не только с нашей техникой. Так, из-за двух катастроф, в которых Штаты потеряли два экипажа с профессиональными астронавтами и гражданскими лицами, НАСА было вынуждено вовсе отказаться от своих пилотируемых кораблей и с 2011 года на долгие девять лет пересесть на российские корабли.

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В нашем же случае уникальность системы аварийного спасения обеспечила полную безопасность экипажа, он был возвращен на Землю без единой царапины — как и американский астронавт Ник Хейг. Тезис №8. "Россия хорошо проектирует корабли и модули, но плохо их строит и эксплуатирует" Это совсем непонятная претензия, на мой взгляд и по мнению моего собеседника. Именно сейчас в РФ проектируют и создают новые корабли и модули: по программе достройки российского сегмента МКС 24 ноября планируется запустить российский модуль "Причал". В работе и на испытаниях находится научно-энергетический модуль, по которому в скором времени может быть принято решение, что он станет базовым модулем Российской орбитальной служебной станции. На испытаниях находится новый пилотируемый корабль "Орел". Также на летно-конструкторских испытаниях находятся ракетный комплекс "Ангара", а в 2023 году с Байконура будет произведен первый пуск ракеты "Союз-5" полутяжелого класса. Россия находится сейчас в переходе от старой советской к новой российской технике. Кстати, и ракета "Союз-2", в отличие от "Союз-ФГ", тоже является уже глубокой модернизацией этой легендарной ракеты. Тезис №9. "В России слабо финансируется космическая отрасль. Раньше доставка американцев на МКС приносила Роскосмосу миллиарды, а сейчас этого нет" Заход понятный, но удивительно некрасивый. Финансирование Роскосмоса по гражданским программам примерно в 12 раз меньше, чем у НАСА. Это так. Но такая диспропорция в бюджетах говорит, скорее, в пользу Роскосмоса — имея более чем скромный бюджет, российские специалисты в полном объеме выполняют Федеральную космическую программу.

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При этом мой собеседник отметил, что РФ, обеспечивая полетную возможность американских астронавтов, прежде всего стремилась показать — что такое реальное сотрудничество, и дело тут вовсе не в деньгах. Тем более, средства, которые Штаты платили за полеты на российских кораблях, несопоставимо малы относительно трат РФ в этой отрасли. При этом именно из-за того, что Россия пошла навстречу американцам и стала включать одного-двух астронавтов в каждую пилотируемую миссию (а значит, количество наших космонавтов уменьшилось), резко сократился объем экспериментов на борту российского сегмента МКС. Тезис №10. "Фильм "Вызов" и увольнение Крикалева из-за него" "Сергей Крикалев замечательный специалист и по-прежнему работает на той же должности, в которой он работал", — подчеркнул мой собеседник. Именно департамент пилотируемых систем и комплексов, который он возглавляет, обеспечивает выполнение всех задач по подготовке миссии культурно-просветительского проекта. Фильм "Вызов" может стать первой в мире съемкой настоящего художественного фильма, который покажет возможные нештатные ситуации в космосе. В общих интересах России и Америки пропагандировать космическую деятельность, показывать, как действует специальная техника, как работают космонавты и люди, которые готовят их к преодолению колоссальных нагрузок. Ведь они не просто летают на ту же МКС, но и выполняют там свою определенную профессиональную задачу.

Описание Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Именно к Роскосмосу обратился некогда кинорежиссер Даг Лайман с предложением снять на МКС фильм с участием Тома Круза. В январе 2020 года он и его группа даже посетили РКК "Энергия" и хотели заключить контракт по полету и съемкам. Уже был согласован график, начались съемки каскадеров в летающей лаборатории Роскосмоса в Чкаловском. Однако из-за негативной реакции конгресса США проект не воплотился в жизнь. Российская сторона решила продолжить работу в этом важном направлении самостоятельно. Тезис №11. "Россия отказалась сотрудничать, и теперь американская лунная станция будет, скорее всего, создаваться без РФ" Снова в обвинениях видится какая-то затаенная обида. Тем не менее НАСА было прямо сказано, что Роскосмос может пойти на эту программу исключительно как равноценный партнер. "Мы предложили сохранить дух партнерства, который есть у МКС. Увы, США отказались", — подчеркнул мой собеседник из Роскосмоса.

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