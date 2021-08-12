Запуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с Байконура пройдет 20 августа

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Запуск очередной партии космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур состоится 20 августа в 01:23 по московскому времени. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе французской корпорации Arianespace.

"Следующая миссия запланирована с космодрома Байконур с космическим кораблем "Союз" 20 августа. Планируемое время пуска - 01:23 по московскому времени (00:23 по парижскому времени)", - отметили в пресс-службе. "На орбиту будут доставлены 34 спутника. Таким образом количество космических аппаратов OneWeb на орбите достигнет 288". В корпорации уточнили, что "миссия продлится 3 часа 45 минут".

31 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что очередной старт "Союза-2.1б" с партией космических аппаратов глобальной спутниковой интернет-системы OneWeb запланирован на 20 августа. Этот запуск станет девятым по программе OneWeb и третьим с космодрома Байконур.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года.