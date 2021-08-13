В Роскосмосе заявили, что туристы из Японии в декабре полетят к МКС по шестичасовой схеме

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полет пилотируемого корабля "Союз МС-20" к Международной космической станции (МКС) будет проходить по четырехвитковой (шестичасовой) схеме. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

"Японские туристы полетят по четырехвитковой схеме", - отметил Муртазин.

По словам баллистика, для использования двухвитковой схемы необходимо изменять план маневрирования для обеспечения фазового угла и условий посадки корабля с туристами, что может потребовать нежелательное понижение высоты орбиты МКС.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Трехмесячная подготовка к полету непосредственно в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина уже идет.