NASA создаст группу по расследованию инцидента с модулем "Наука"

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создает экспертную группу, которая займется расследованием инцидента с модулем "Наука" на Международной космической станции (МКС). Эта группа будет сотрудничать с российской стороной, говорится в распространенном в четверг заявлении американского ведомства в связи с формированием команды специалистов.

"В соответствии с политикой NASA формируется группа по расследованию для оценки деятельности. Будет определен состав команды и масштаб расследования, - сообщили в космическом ведомстве. - Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки, а также на координации с другими международными партнерами".

Как отметили в NASA, его специалисты продолжают "оценивать любое комплексное воздействие на Международную космическую станцию непреднамеренного включения двигателей российского модуля "Наука".

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели "Науки" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) 29 июля. Экипажу ситуация не угрожала.

Расследование причин инцидента ведет Роскосмос. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин позднее сообщил, что двигатели модуля включились из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления.