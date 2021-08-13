Boeing возвращает корабль Starliner на завод для устранения неисправности в двигателях

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Корпорация Boeing отложила на неопределенный срок запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС). Как пояснили в пятницу в компании, решение принято в связи с необходимостью вернуть корабль на завод для устранения неполадок в работе двигателей.

"Сегодня Boeing проинформировала [Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства] (NASA) о том, что корабль CST-100 Starliner будет отсоединен от ракеты-носителя Atlas V", - говорится в заявлении компании, размещенном на ее сайте. Согласно документу, корабль будет возвращен в цех для "выявления неисправностей в работе клапанов двигателей".

"Перемещение корабля в цех подготовки потребует от Boeing, NASA и United Launch Alliance [разработавшей ракету-носитель] согласовать новую дату запуска, когда неисправность будет устранена", - отмечается в заявлении.

29 июля НАСА сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа. Она также не была использована в связи с необходимостью провести дополнительные проверки готовности аппарата.

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.