Рогозин подтвердил готовность российских специалистов помочь США со Starliner

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил готовность отправить российских специалистов в США, чтобы помочь американских коллегам с решением проблем американского корабля Starliner.

"Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, Центр Келдыша (головной научный институт российского ракетного двигателестроения) в случае обращения американской стороны готов направить своих специалистов в США на предприятие-разработчик корабля Starliner.

29 июля NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа.

Позже в компании Boeing заявили, что старт Starliner к МКС, запланированный на среду, 4 августа, отложен на неопределенный срок из-за необходимости дополнительного времени для оценки готовности аппарата.

Во вторник источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что полет американского корабля Starliner к МКС был перенесен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги. По словам собеседника агентства, в настоящее время нет предварительных сроков, когда корабль вернется на стартовый стол.