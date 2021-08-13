В NASA заявили, что запуск Starliner к МКС ожидается не раньше середины октября

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Запуск корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше середины октября текущего года. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Это точно состоится уже после запуска миссии Lucy [в рамках которой планируется изучить семь астероидов Солнечной системы]", - указал он. По словам Монталбано, запуск миссии Lucy намечен на 16 октября. "Поэтому эта миссия [запуск Starliner] будет осуществлена уже после Lucy", - пояснил представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В пятницу Boeing сообщила, что CST-100 Starliner будет отсоединен от ракеты-носителя Atlas V и перемещен в цех подготовки для выявления неисправностей в работе клапанов двигателей. В связи с этим запуск было решено отложить на неопределенный срок.

29 июля NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа. Она также не была использована в связи с необходимостью провести дополнительные проверки готовности аппарата.

Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.