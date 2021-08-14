Установка ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb на стартовый стол на Байконуре одобрена

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на стартовый стол космодрома Байконур 16 августа. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" и ее установке на стартовом комплексе 16 августа", - говорится в сообщении.

Начало работ по транспортировке, отметили в госкорпорации, намечено на 05:30 мск, после этого начнутся работы по графику первого стартового дня.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 01:23 мск 20 августа. Она должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов данной группировки достигнет 288. Выведение займет 3 часа 45 минут.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.