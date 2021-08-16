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"Союз-2.1б" установили на стартовый стол Байконура перед запуском спутников OneWeb

Запуск ракеты-носителя запланирован на 20 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовом комплексе площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовой площадке №31 космодрома Байконур", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 01:23 мск 20 августа. Она должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов данной группировки достигнет 288. Выведение займет 3 часа 45 минут.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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