Ракета Vega выводит на орбиту пять спутников Земли

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Легкий носитель Vega успешно стартовала в ночь на вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана) с пятью спутниками на борту. Трансляция запуска ведется на сайте компании Arianespace.

Европейская ракета выводит на орбиту Земли высотой 625 км спутник двойного, военно-гражданского назначения Pleiades Neo 4. Это второй аппарат, запущенный компанией Arianespace по заказу разработчика, создателя и владельца, корпорации Airbus Defence и Space. Она формирует таким образом на орбитах группировку из четырех аппаратов по мониторингу Земли.

Новый спутник позволит вести слежение за объектами в высоком разрешении 30 см. Он также обеспечит большую точность геолокализации объектов, над которыми будет осуществлять по два пролета за сутки.

Создаваемая спутниковая группировка, как отмечает Аrianespace, будет высокооперативной. Ее аппараты обладают способностью получать данные по указанной цели уже через 30-40 минут после направления им запроса с Земли. Это в пять раз быстрее, чем у предыдущих группировок спутников, и это "позволит реагировать на самые критические ситуации почти в режиме реального времени, что очень важно при стихийных бедствиях".

Данные, передаваемые созвездием Pleiades Neo, будут немедленно доступны на коммерческой основе для институциональных и коммерческих клиентов. Они будут передаваться на онлайн-платформу OneAtlas.

Четыре спутника

На борту носителя Vega находятся еще четыре аппарата. Для Европейского космического агентства (ЕКА) запускается относящийся к категории сверхмалых спутник BRO-4. Он станет четвертым спутником созвездия Unseenlabs, предназначенного для работы с радиочастотными сигналами. Используя новую, специально созданную для нее технологию, основанную на идентификации электромагнитных сигналов с морских судов, система Unseenlabs будет способна определять местоположение и характеристики любых кораблей. Программа развертывания группировки предусматривает размещение на орбитах к 2025 году от 20 до 25 наноспутников.

Второй сверхмалый спутник, SUNSTORM, оснащен инновационным спектрометром для обнаружения импульсов Солнца в рентгеновском диапазоне. Это обеспечит ученых данными по опасным солнечным бурям, их потенциально вредным последствиям для спутников и наземных энергетических и коммуникационных сетей. Это первый выводимый Arianespace на орбиту аппарат для финской компании Reaktor Space Lab.

Третий аппарат, LEDSAT, является частью проекта, осуществляемого совместно римским Университетом Сапиенца при поддержке Итальянского космического агентства и Мичиганского университета и ЕКА. Этот образовательный проект для студентов, нацеленный на изучение возможностей технологии, основанной на использовании светодиодов, для обеспечения идентификации и отслеживания спутника на орбите. В частности речь идет о оптической идентификации космического аппарата, определении его орбиты, связи с ним в световом диапазоне.

Четвертый сверхмалый спутник - это совместная программа с международным консорциумом для демонстрации технологий миниатюрных бортовых приборов, измеряющих космическую радиацию и магнитное поле на низкой околоземной орбите для целей мониторинга так называемой космической погоды. Программа RADCUBE станет спутниковой системой мониторинга, которая будет предоставлять услуги по прогнозированию воздействия на Землю и околоземное пространство таких космических физических явлений, что необходимо для компаний и организаций, эксплуатирующих телекоммуникационные инфраструктуры, системы передачи энергии или космические аппараты.