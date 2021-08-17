Китайские космонавты с корабля "Шэньчжоу-12" второй раз выйдут в открытый космос

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Члены экипажа пилотируемого космического корабля КНР "Шэньчжоу-12", работающие на китайской орбитальной станции, в ближайшее время второй раз выйдут в открытый космос. Об этом во вторник сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Экипаж пребывает в хорошем состоянии и готовится к выходу в открытый космос. Системы центрального модуля космической станции работают в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте ведомства.

17 июня корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР. Они транспортировали материалы с грузового космического корабля "Тяньчжоу-2", провели работы по строительству станции с помощью робота-манипулятора и ряд научных экспериментов.

4 июля космонавты вышли в космос для проведения внекорабельных работ и провели за пределами жилого модуля семь часов.

Китайская станция имеет три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос. На текущем этапе станция состоит из трех элементов: базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-2" и "Шэньчжоу-12". Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.