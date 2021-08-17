Китайский марсоход за три месяца проехал по поверхности Марса почти 900 метров

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китайский марсоход "Чжужун" за три месяца проделал путь в 889 метров по поверхности Марса. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.

"Чжужун" вместе с межпланетной станцией "Тяньвэнь-1" достиг Марса 15 мая текущего года. По состоянию на 15 августа он провел там 90 марсианских суток (протяженностью около 24 часов 40 минут). Перемещаясь по поверхности планеты, аппарат собрал 10 Гб данных об окружающей среде.

Навигационная камера марсохода фиксирует данные о местности и рельефе планеты. Также у аппарата есть радар, который изучает структуру поверхностного слоя почвы и исследует ее на возможное наличие грунтового льда. Кроме того, "Чжужун" оборудован метеорологическим измерительным прибором, он получает данные о температуре, давлении, скорости и направлении ветра, а также и другие данные, которые используются для исследования физических характеристик атмосферы Марса.

В настоящее время марсоход находится в хорошем состоянии и обладает достаточным запасом энергии. Аппарат продолжает движение в направлении южной части марсианской равнины Утопия, где, предположительно, находился стык древнего моря и суши, сообщил телеканал.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая "Чжужун" спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию грунта, ионосферы и климата.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южной китайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса.