Грузовой корабль Dragon отправится к МКС 28 августа

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Запуск американского космического грузового корабля Dragon компании SpaceX с полезными грузами для Международной космической станции (МКС) намечен на 28 августа. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как сообщается на сайте ведомства, старт космического корабля в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС запланирован на 03:37 по времени Восточного побережья США (10:37 мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Аппарат доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы зрения и бороться с ними. Также космический аппарат возьмет на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, которые способны защищать от воздействия радиации.

Предыдущий запуск грузового корабля Dragon состоялся 3 июня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9.