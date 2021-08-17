{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грузовой корабль Dragon отправится к МКС 28 августа

Старт космического корабля запланирован с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Запуск американского космического грузового корабля Dragon компании SpaceX с полезными грузами для Международной космической станции (МКС) намечен на 28 августа. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как сообщается на сайте ведомства, старт космического корабля в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС запланирован на 03:37 по времени Восточного побережья США (10:37 мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Аппарат доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы зрения и бороться с ними. Также космический аппарат возьмет на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, которые способны защищать от воздействия радиации.

Предыдущий запуск грузового корабля Dragon состоялся 3 июня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Теги
США
Китайский марсоход за три месяца проехал по поверхности Марса почти 900 метров
За 90 марсианских суток аппарат собрал 10 Гб данных об окружающей среде
Читать полностью