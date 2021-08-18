Страны БРИКС будут обмениваться данными со спутников дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Главы космических ведомств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подписали соглашение об обмене данными дистанционного зондирования Земли. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

Как уточнили в госкорпорации, 18 августа в формате видеоконференции прошла встреча глав космических ведомств стран БРИКС. "В ходе встречи руководители космических агентств подписали соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Соглашение поспособствует сотрудничеству между ведомствами в создании виртуальной группировки спутников дистанционного зондирования и обмене данными. Это поможет "решению таких проблем, как изменение климата, охрана окружающей среды", убеждены в госкорпорации.

Роскосмос представлял гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Также в видеоконференции участвовали президент Бразильского космического агентства Карлус Моура, председатель Индийской организации космических исследований доктор Кайласавадиву Сиван, глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь, исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства доктор Валанатан Мунсами, представители внешнеполитических ведомств стран - участниц БРИКС.