Орбиту МКС поднимут для подготовки к старту "Союза" с актрисой и режиссером

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята на 1,2 км утром 19 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению корабля "Союз МС-18" запланирована на 19 августа 2021 года", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, маневр будет проведен с помощью двигателей служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Они будут включены в 07:04 мск. Двигатели проработают в течение 46 секунд. "После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится, предварительно, на 1,2 км", - сказали в госкорпорации.

Средняя высота орбиты МКС после коррекции составит 420,85 км.

На борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

На корабле "Союз МС-19" на борт МКС должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе.