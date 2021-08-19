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Япония в 2024 году отправит миссию по изучению спутника Марса

Ученые рассчитывают собрать около 10 грамм фрагментов поверхности Фобоса

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Япония в 2024 году планирует организовать миссию по изучению спутника Марса - Фобоса, предполагающую забор грунта с его поверхности. Об этом сообщило в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Согласно опубликованной презентации, к Фобосу будет запущен космический корабль. Он спустит на луну Марса зонд, который соберет необходимые образцы. После этого корабль вернется обратно на Землю. Перед входом в атмосферу он сбросит капсулу с фрагментами грунта, как это было сделано ранее во время миссии "Хаябуса-2" к отдаленному астероиду Рюгу.

Японские ученые рассчитывают собрать около 10 грамм фрагментов поверхности Фобоса. За счет этого они хотят получить информацию о происхождении спутника. Кроме того, считается, что на Фобосе также могут находиться пыль и песок с самого Марса.

Спутники Марса Фобос и Деймос были открыты в 1877 году американским астрономом Асафом Холлом. Ряд ученых предполагает, что они являются осколками более крупной луны Марса, которая распалась около трех млрд лет назад.

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