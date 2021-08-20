Источник назвал причину переноса пуска ракеты "Союз" со спутниками OneWeb

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пуск ракеты "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи OneWeb перенесен на резервную дату из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Нештатно сработал один из клапанов наземного комплекса и автоматика дала отбой за 40 секунд до старта", - сказал собеседник агентства. По его словам, к ракете замечаний нет. Теперь запуск спутников запланирован в ночь на субботу, 21 августа.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур 20 августа в 01:23 мск. Однако пуск был перенесен. Согласно трансляции, произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (оператор запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.