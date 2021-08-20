Пуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb запланирован в ночь на 21 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пуск ракеты "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур, по предварительным данным, запланирован на 01:18 мск 21 августа. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"По предварительным данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01:18:22 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур 20 августа в 01:23 мск. Однако пуск был перенесен. Согласно трансляции, произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что перенос пуска произошел из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. При этом к самой ракете замечаний нет.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года.